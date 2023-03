El primer apoyo a Angela Basset tras su derrota en los Oscar 2023 fue pocos minutos después y en plena gala

Estos Premios Oscar 2023 han sido de lo más intensos, sobre todo para los actores. Michelle Yeoh podía ser la primera ganadora de origen asiático de la historia a Mejor Actriz, mientras que Brendan Fraser podría cerrar todo un ciclo de una carrera tocada por la desgracia con el máximo galardón para un intérprete en Estados Unidos. Angela Basset, por su parte, podría haber recibido su primer Oscar, así como el primer premio interpretativo para Marvel Studios.

Pero en su categoría, Mejor actriz de reparto, también estaba presente Jamie Lee Curtis. No era de las favoritas, aunque contaba con todo un linaje hollywoodiense y una carrera de lo más larga a la que achacar su éxito, así como un papel destacable en una de las películas del año. Y en el momento de dar el premio, finalmente era el nombre de la hija de Tony Curtis el que salía de la boca de la presentadora, Ariana DeBose.

Bassett enseguida se hacía viral por su reacción, tan comedida como expresiva. Todo apuntaba a que se había llevado una clara decepción, aunque no fue ella sola: cientos de mensajes inundaron las redes sociales en solidaridad con la actriz, defendiendo fervientemente que era ella la merecedora de haber ganado ese Oscar. Un rato después, aparecía sobre el escenario una pareja que tiraban una lanza a su favor a la vista de todos:

Michael B. Jordan and Jonathan Majors give a shoutout to Angela Bassett: "Hey Auntie, we love you." #Oscars pic.twitter.com/xIQlVq8AOZ — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 13, 2023

Michael B. Jordan y Jonathan Majors, ambos triunfando gracias al estreno de Creed III donde interpretan papeles antagónicos, subían a presentar el premio a Mejor Fotografía. En su camino hacia el micrófono, no dudaban en buscar entre el público a la veterana actriz y dedicarle unas palabras: "Hey tita, te queremos", recitaba Majors.

Jordan no dudaba en asentir uniéndose a las palabras de apoyo del nuevo villano por excelencia del Universo Cinematográfico de Marvel, dejando claro que sabían muy bien cuál era la situación para ella. Y es que, aunque no se ha confirmado nada, muchos usuarios que vieron la gala en directo han asumido que Bassett estaba pasando por un mal momento.

No es extraño suponer que la intérprete pasaba por un mal trago, pues para ella era una noche decisiva en su carrera. Ya estuvo nominada en 1994 gracias a su papel en What's Love Got To Do With It, donde se puso en la piel de la mismísima Tina Turner; aunque perdió contra Holly Hunter por su interpretación en El Piano.

En esta ocasión, la neoyorquina tenía la posibilidad de poner en valor el personaje de Ramonda, la Reina de Wakanda en Black Panther. En esta segunda película tenía aún más carga dramática, algo que elogiaron los críticos; aunque parece no haber sido suficiente frente al punto cómico de Jamie Lee Curtis en Todo a la vez en todas partes.

A ello se le suma la oportunidad perdida de Marvel de haberse llevado su primera estatuilla a una actriz, algo en lo que su competencia directa le lleva ventaja. DC ya ha logrado que el fallecido Heath Ledger y Joaquin Phoenix hayan sido premiados por sus respectivos Joker, por lo que el MCU tendrá que seguir esperando.