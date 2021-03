Nominados a los Premios Grammy 2021: Taylor Swift, Dua Lipa y Beyoncé son las favoritas de la edición

El pasado 24 de noviembre se conocieron los nominados a la 63º edición de los premios Grammy, un evento que tendrá lugar este domingo 14 de marzo en Los Ángeles y en el que como cada año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos pondrá en valor a los mejores artistas y trabajos musicales del último año otorgándoles un gramófono.

Esta vez, el encargado de ejercer de maestro de ceremonias será Trevor Noah. El artista recogerá el testigo a Alicia Keys, quien se puso al mando de la ceremonia del 2020.

De hecho, el presentador no ha parado de compartir con sus seguidores y seguidoras lo emocionado que está por presentar este evento. "Es la noche más importante de la música, pero no hay que restarle importancia a que también es la mía. Es la noche más grande de la música y Trevor", escribió en su cuenta de Instagram. ¡Y lo es!

Además, como en anteriores ediciones, la ceremonia contará con las actuaciones de algunas de las estrellas más importantes de la industria: Bruno Mars, Silk Sonic, Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Roddy Ricch, Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion. Seguro que nos regalan momentazos.

Pero, ¿quiénes son los nominados a los premios? Entre los principales artistas nominados se repiten tres nombres: Dua Lipa, Beyoncé y Taylor Swift. Las tres divas del pop compiten en las grandes categorías. Mientras que las dos primeras lo hacen gracias a los discos de Future Nostalgia y Folklore, Queen B lo hace por el tema Black Parade.

Post Malone es otro de los artistas que más nominanciones se ha llevado gracias a su álbum Hollywood’s Bleeding, cuyo tema Circles también puede llevarse el premio a mejor grabación del año.

Eso sí, las nominaciones de este 2021 no han sido del gusto de todos. Artistas como The Weeknd o Zayn Malik se han quejado públicamente sobre la ausencia de sus nombres entre los nominados.

Nominados a los Grammy 2021

Estas son las categorías más importantes y destacadas de la 63ª edición de los Gammy:

Grabación del año

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby Ft. Roddy Ricch

Say So– Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Star Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Álbum del año

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol. 3

Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore

Canción del año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción pop solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción pop dúo/banda

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy – One Day

Bieber – Intentions Ft. Quavo

BTS – Dynamite

Lady Gaga, Ariana grande – Rain On Me

Taylor Swift, Bon Iver – Exile

Álbum pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Canción Rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

Interpretación Rock

Fiona Apple

Big Their

Kyoto

The Steps

Brittany Howard

Grace Potter

Álbum alternartivo

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Vídeo musical

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future, Drake – Life is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

Mejor álbum pop latino urbano

Bad Bunny – YHLQMDLG

Camilo – Por primera vez

Kany Garcia – Mesa para dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Páez – La conquista del espacio

Lido Pimienta – Miss Colombia

Mejor película musical

Beastie Boys – Story

Beyoncé – Black is King

We Are Freestyle – Love Supreme

Linda Ronstadt – The Sound of My Voice

ZZ Top – That Little Band From Texas

Mejor interpretación R&B

Lightning & Thunder – Jhené Aiko Ft. John Legend

Black Parade – Beyoncé

All I Need – Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Puedes consultar la lista completa de nominados en el sitio oficial de los Grammy.

Los más celebrados y grandes olvidados

Aunque las redes celebren las nominaciones de Gaga o Swift por sus respectivos álbumes, lo cierto es que la decisión de la Academia no ha sido válida para todos los fans de la música internacional. Para muchos, The Weeknd y su útltimo disco After Hours eran uno de los que más esperaban ver entre todas las categorías, aunque se ha ido de vacío.

Su reacción no se hizo esperar. Abel Tesfay fue duro y contundente, acusando de corrupción a la organización y exigiendo explicaciones: "Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia". En su defensa salió Elton John. El músico británico mostró su apoyo a The Weeknd con un significativo y contundente post en Instagram: "En mi humilde opinión... Blinding Lights: Canción del Año y Grabación del Año". Además, ha acompañado su texto del hastag #GrammySnub, que puede traducirse como "enfadado con los Grammy".

En una línea similar se manifestó Nicki Minaj: "Nunca olvidaré que los Grammys no me dieron el premio a Mejor Artista cuando tenía 7 canciones simultáneamente en la lista Billboard y el mejor estreno de cualquier otra rapera en la última década"



Sin embargo, los usuarios de redes sociales no sólo consideran que el único ignorado ha sido el canadiense. También lo piensan de otras estrellas internacionales que han sacado nuevos proyectos dentro del plazo de nominaciones, como Katy Perry, Halsey o Selena Gómez.

Bruno Mars se une al debate

El músico hawaiano es otro de los artistas que ha entrado a la polémica de los Grammy. Cuando se dieron a conocer las nominaciones, los descontentos se multiplicaron en redes sociales y The Weeknd confirmó que no actuaría en la gala. En ese momento, Bruno no dijo nada y el canadiense escribió el siguiente mensaje: "Si no lanzas música, no puedes perder ningún Grammy".



Ahora, meses después, parece que Bruno aprovechará la ceremonia para sorprender a sus fans. Y es que el artista presentará su nuevo single junto a su nueva formación Silk Sonic este mismo domingo.



Reacciones positivas



Por otra parte, la nominación de BTS a Mejor canción pop de banda por Dynamite ha despertado todo el orgullo de todo el fandom de la boyband de K-Pop. Harry Styles también colma la enhorabuena general por sus tres nominaciones gracias a su segundo álbum, Fine Line.

Dua Lipa, una de las grandes nominadas de estos Grammy y que podría llevarse hasta seis estatuillas, fue una de las artistas que más se emocionó tras enterarse de la noticia. La británica se echó a llorar de alegría cuando se lo comunicaron a través de una llamada telefónica.

Otra cantante que se echó a llorar tras enterarse de su nominación fue Noah Cyrus. La hermanísima de Miley, que podría llevarse el premio a mejor artista revelación, quiso compartir con sus seguidores y seguidoras el momento en el que se enteró de la conunicación. "Estaba en un charco de lágrimas en la cama, me despertaron y me dijeron que estoy nominada como mejor artista nueva en los Grammy", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

BTS: ¿ganarán?

La banda de K-Pop es la primera de la historia en estar nominada a estos premios. No solo optan a hacerse con el galardón a Mejor Interpretación de Grupo/Dúo, sino que también ofrecerán su música. Y posiblemente lo hagan desde un rascacielos. Pero, ¿qué posibilidades tienen de ganar? Nulas, desde luego que no.

Tendremos que esperar hasta este domingo, 14 de marzo, para poder conocer a los ganadores y ganadoras de esta edición.