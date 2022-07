Horóscopo semanal musical: ¿qué canción escucho del 4 al 10 de julio?

Ahora sí que sí: estamos en verano. Y ya saben lo que dicen: "Cuando llega el calor, los chicos se enamoran". Y solo hay que ver a nuestro alrededor para comprobarlo. Porque si la primevera la sangre altera, en verano se enamora hasta Mariano. ¡Menudo dicho nos acabamos de sacar de la manga! Pero es un hecho. Solo hay que consultar a los astros para comprobarlo.

Esta primera semana de julio, nuestros signos del zodiaco vienen revolucionados. Por suerte, para que sea más llevadero, a cada uno de vosotros y vosotras os recomendamos una canción. Muchas de ellas de temáticas de amor. ¡Porque Cupido no se ha ido de vacaciones!

Una semana más ponemos banda sonora a tu vida. Porque para eso estamos: los astros marcan tu destino, nosotros tu canción. ¡Así de simple!

Querido Aries, se viene semanaza. Vas a tener más emociones en tu cabeza que los protagonistas de Inside Out. Quizá el optimismo extremo con el que has ido las últimas semanas te pase factura. Sobre todo en el trabajo. Vas a tener que poner las cosas en tu sitio. En cuanto al terreno romántico, tienes todas las papeletas de encontrarte a alguien del pasado. Eso sí, no te hagas películas en tu cabeza y recuerda por qué se acabó aquella relación.

Esta semana te recomendamos que escuches Edune y Nia: Te quedaste solo. Una canción que sería una gran indirecta para esa persona del pasado.

Edurne & NIA - Te Quedaste Solo

Tauro, te esperan grandes experiencias estos días. Si tu vida fuese una película, esta semana podría ser de Christopher Nolan. ¿La razón? Vas a vivir giros inesperados que nadie entiende ni sabría explicar. Las decisiones que tomes, aunque hayan sido muy premeditadas, no podrían llegar a buen puerto. No te preocupes y es que estás en mano del destino. Ten paciencia durante estos días porque todo te va a salir del revés. ¡Eso no quiere decir que te vaya a ir mal! Simplemente que tendrás que ver las cosas desde otra perspectiva.



Te recomendamos que escuches el temazo Modo Sigilo de Dellafuente. Una canción que te viene como anillo al dedo. Aunque sea solo porque tendrás que poner este modo en algún momento.

Hola, Géminis. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás escuchándote últimamente? Porque deberías. Parece que todo a tu alrededor tiene un aura oscura. ¡Aléjate de ella como si fueses el mismísimo Frodo Bolsón huyendo de Sauron! Crea tu propia isla mental donde solo estás tú con tu optimismo. Eso sí, puedes invitar a aquellas personas que vengan cargadas de reservas de sonrisas, buen rollo y grandes momentos.

Esta semana te recomendamos todo un clásico del verano que nos encanta escuchar en estas fechas: Isla Morenita de Carlos Sadness.



Momento de disfrutar, Cáncer. Puede que en el terreno laboral venga alguna que otra curva (de la que saldrás bien parado o parada), pero en el terreno sentimental estás que lo partes. Si estás en pareja, estas fechas son perfectas para reforzar vuestro vínculo y daros cuenta de lo mucho que os queréis. Si estás soltero o soltera vas a parecer un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. ¡Todo citas, cariño, y pretendientes! Déjate querer si te apetece y, sobre todo, disfruta.

Esta semana haz caso al artista italiano Ruggero en Se vive solo una vida. Un canto a pasarlo bien y disfrutar del momento.

Leo, ¿qué tal todo? Llegan momentos de ilusión a tu vida. Estos días podrías recibir una llamada que llevas mucho tiempo esperando. Quizá esa oferta de trabajo que echaste o esa disculpa por parte de un amigo que pensabas que no iba a llegar. Además, si estás soltero o soltera, tienes todas las papeletas para enomorarte. Pero de manera fuerte. Vas a sentir un flechazo cuando menos te lo esperes y empezarás a hacer cosas que no creías posibles.

Al igual que Nerea Rodríguez en su nueva canción, Malibú, serás capaz de coger un taxi hacia el aeropuerto, pillar un vuelo y plantarte en la famosa ciudad estadounidense.

Malibu - Nerea Rodríguez (Videoclip Oficial)

Virgo, ya ha llegado el verano. ¿Y eso qué significa para ti? Problemas. Esta vez se trata de un flechazo. Conocerás a alguien que te atraiga muchísimo físicamente. Algo que no podrás controlar. Si estás soltero o soltera, no habrá problema. Pero si estás en pareja, quizá deberías sentarte y replantearte tu relación. A veces una ducha fría ayuda a pensar mejor. Guiño, guiño.

Virgo, te recomendamos que esuches Nivel de Perreo esta semana. Un temazo de J Balvin y Ryan Castro que nos invita a bailar.



J Balvin, Ryan Castro - Nivel De Perreo (Official Video)

Libra esta semana es perfecta para que disfrutes de tus seres queridos. Tu cuerpo y tu mente necesitan desconectar, pero con los de siempre: con esas personas que te hacen feliz. Tras unos meses complicados, es el momento de que dejes querer. ¿Y qué mejor manera que hacerlo con una escapada? Mímate un poquito, anda.

Sin duda, el tema que te va como un guante esta semana es Aquí, ahora y así de Santi Balmés, Renaldo & Clara.

Escorpio, cariño, menudos días te esperan. El amor ha llamado a tu puerta y solo puedes pensar en esa personita especial. ¡Es que no te la quitas de la cabeza! Vive en tu cabeza. Por suerte, parece que es recíproco. Y, al igual que tú, también te tiene en su cabeza 24/7.

Esta semana tu canción es Berlín de Zion & Neox con María Becerra. ¡Un auténtico temazo!

Zion & Lennox X Maria Becerra - Berlin (OFFICIAL VIDEO)

Sagi, es tu momento. Has cogido las riendas de tu vida y esa rebeldía característica tuya va a ser tu mayor aliada. Tras varios meses de idas y venidas con una persona, por fin vas a arrancar por lo sano y a dejar claro que no te gustan que te mareen. ¿Quién se habrá creído? No te sientas mal por marcar tu territorio. Lo tóxico fuera.

Esta semana te recomendamos escuchar el último tema de Marc Seguí: Agua Salada. Una canción que no podrás quitarte de la cabeza.

Agua Salada - Marc Seguí

Querido Capricornio, ¿estás bien? Parece que este verano tienes grandes planes. Déjate llevar por ellos y desconectar. Es verdad que en septiembre tienes un objetivo claro, pero de momento no tienes que preocuparte por ello. ¡Todavía quedan dos meses! No le des tantas vueltas y disfruta. Estos días son perfectos para disfrutar de tus amigos e incluso recuperar viejas relaciones. ¿Por qué no llamas a esa personita que tan bien te caía y con la que hace mil que no quedas?

¿Has escuchado el temazo de Christina Aguilera y Tini: Suéltame? Como tú, es una joya todavía sin descubrir: ¡póntela en bucle!

Esta semana, Acuario, vas a recibir una buena noticia laboral. Parece que la suerte, en este ámbito, te sonríe. Y menuda sonrisa más bonita tiene: una de esas blancas y radiantes. Eso sí, tienes que poner los cinco sentidos en lo que tienes entre manos. ¡Solo así irá bien! En cuanto al terreno sentimental, es un buen momento para que prepares una escapada de verano con tu pareja o con tus amigos. Tu mete te lo agradecerá y es que últimamente no dejas de trabajas. ¡Pega el freno, amiga!

Esta semana te recomendamos que escuches uno de los nuevos temazos de Imagine Dragons: Sharks. ¡Perfecto para que cojas algo de energía!

Imagine Dragons - Sharks (Official Music Video)

Querido Piscis, ¿qué tal estás? Esta semana viene fuerte. En el terreno laboral no va a ser tu mejor momento. Eso sí, intenta calmarte y no dar alguna contestación de la que te puedas arrepentir en un futuro. Cuenta hasta tres. Mira, empecemos ahora: uno, dos y tres. ¿Mejor? No, ¿verdad? Porque no lo has hecho bien. En el terreno sentimental, te sientes algo perdida o perdido. No te preocupes, llegarán aires nuevos próximamente en forma de romances.



Para esta semana intensa que te espera, te recomendamos a una de nuestras artistas intensas favoritas: Taylor Swift. ¿Has escuchado su última canción? Carolina. Un temazo.

Carolina (From the Motion Picture Where The Crawdads Sing) (Official Lyric Video)

Y hasta aquí nuestro horóscopo semanal musical. La semana que viene volvemos con más canciones y predicciones.