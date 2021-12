Horóscopo Leo: características, fechas, compatibilidades y todo lo que hay que saber de este signo

En la astrología occidental tradicional, Leo es el quinto de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo puede decir mucho sobre nuestra personalidad, nuestras compatibilidades e, incluso, sobre qué nos va a ocurrir en un futuro y son muchas las personas que confían en la sabiduría de los astros.

Leo simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del león. Su elemento es el fuego, igual que el de Aries y Sagitario. Está regido por el Sol y su signo opuesto y complementario es Acuario.

Características generales de los Leo

Leo es el signo más dominante del zodiaco. Las personas con el signo Leo son creativas, entusiastas, muy seguras de sí mismas, ambiciosas y con la mente abierta. Tienden sentir empatía por los demás y son comprensivos, además de altamente sociables. Como buen rey de la selva, son líderes por naturaleza, independientes, valientes, aventureros y fuertes, pero también muy cabezotas. Les encantan las cosas buenas, el lujo y la diversión, huyen de todo lo vulgar. Por norma general, las personas bajo el signo Leo tienen buen corazón y se implican mucho en las causas en las que creen. En contraposición y también como parte de su posición del león del horóscopo, algunas de sus características negativas de Leo son la vanidad y el egocentrismo.

Rasgos positivos de la personalidad de Leo

Muy sociables

Leales

Sinceros

Capacidad de liderazgo

Generosidad

Rasgos negativos de la personalidad de Leo

Egocentrismo

Impaciencia

Arrogancia

Tendencia a la infidelidad

Cabezonería

¿En qué fecha hay que nacer para ser Leo?

Si tu fecha de nacimiento se encuentra entre 23 de julio y el 23 de agosto: eres Leo. Si tu cumpleaños es antes del 23 de julio serás Cáncer y si es a partir del 23 de agosto eres Virgo.

Signos del zodiaco compatibles con Leo

En el terreno de la amistad, los Leo son leales, sinceros y te ayudarán en todo lo que puedan, pero nunca volverán a confiar en ti tras una traición. En el terreno del amor, las personas bajo el signo Leo se enamoran con intensidad y de una forma muy pasional. Mientras dure el amor, serán fieles, aunque también acostumbran a aburrirse con cierta facilidad.

Con otros signos de fuego (Aries, Sagitario y Leo) la combinación será muy intensa y pasional, sin embargo, muchas de sus similitudes harán que no estén equilibrados y choquen entre sí. Con los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) Leo suele llevarse bastante bien, de hecho Acuario podría ser considerada una de sus mejores parejas; mientras que, con los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) no acostumbra a cuadrar demasiado por incompatibilidad de personalidades. No es imposible que surja una historia de amor de ahí, pero ambos tendrán que poner mucho de su parte. Por último, con los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) también es difícil, ya que el agua apaga el fuego y a Leo no le gusta que nada le ate. Sin embargo, con una buena comunicación podría llegar a buen puerto.

¿Qué significa tener el ascendente en Leo?

En astrología se cree que muchos de nuestros rasgos no dependen de nuestro propio signo en exclusiva, sino también por la combinación que nuestro ascendente ejerce sobre nosotros. De hecho, nuestro ascendente sería la personalidad que uno proyecta a los demás en un primer impacto. Puedes averiguar cuál es tu signo ascendente del horóscopo a través de una carta astral. Eso sí, necesitarás algunos de los datos concretos de tu nacimiento como el lugar, la fecha y la hora.

Las personas cuyo signo del zodiaco ascendente es Leo verán aumentada su capacidad de liderazgo y su ambición. Según cuál sea su signo solar puede ver aumentado peligrosamente su ego, esto dependerá de cuál sea su naturaleza. Lo mismo ocurrirá con la creatividad y con el deseo de vivir nuevas aventuras.