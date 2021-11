Horóscopo Acuario: características, fechas, compatibilidades y todo lo que hay que saber de este signo

El horóscopo tradicional occidental está compuesto por 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno con un significado diferente, tal y como estudia la astrología, que determina qué dicen los astros sobre nuestra personalidad o en relación a lo que va a ocurrir en nuestro futuro.

Acuario es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva y el cuarto de cualidad fija (junto con Tauro, Leo y Escorpio). Simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. El signo del zodiaco Acurio está representado por el aguador por una razón de lo más curiosa: en la antigua sumeria el portador de agua era uno de los encargados de difundir la sabiduría y una fuente de vida como el agua. Su elemento es el aire, al igual que el de Géminis y Libra. Su signo opuesto y complementario es Leo.

Tradicionalmente Acuario estaba gobernado el planeta Saturno, pero cuando se descubrió Urano, este pasó a ser su planeta regente.

Características generales de los Acuario

Tener cerca de un Acuario no está nada mal. Son simpáticos, originales y muy imaginativos, además de muy sinceros, aunque esto puede traerles algún que otro problema. Lejos de seguir modas, tienen mucha personalidad, algo que unido a su gran capacidad para innovar, suele hacerlos perfectos creadores de tendencias. Idealistas, libres e independientes, las personas de signo Acuario no son los más románticos del horóscopo ni los que más triunfan en las relaciones largas, aunque esto no siempre ocurre así. La clave es que Acuario encuentre a alguien que le permita ser tan libre como necesita como buen signo de aire.

De todas formas, se dice que hay dos tipos de Acuario, ambos con personalidad muy diferentes entre sí. Uno de ellos es tranquilo, tímido y sensible; mientras que el otro, es más exuberante, excéntrico, extrovertido y con apariencia más frívola. Polos opuestos, vaya.

Rasgos positivos de la personalidad de Acuario

Creatividad

Puede llegar a ser muy intelectual

Carácter humanitario

Alta capacidad de socializar

Tolerancia

Honestidad

Rasgos negativos de la personalidad de Acuario

Inseguridad

Les cuesta confiar en la gente

Sus naturaleza de ir a contracorriente puede hacerles sentir desplazados

Se aburren con facilidad

Solitarios

Rencorosos

¿En qué fecha hay que nacer para ser Acuario?

Si tu fecha de nacimiento se encuentra entre 20 de enero y el 18 de febrero: eres Acuario. Si tu cumpleaños es antes del 20 de enero serás Capricornio y si es a partir del 19 de febrero eres Piscis.

Signos del zodiaco compatibles con Acuario

La amistad es una de las cosas más importantes en la vida de un Acuario y, pese a que les cuesta abrir su corazón inicialmente y confiar en alguien que no conocen, una vez te ganas el afecto del Acuario será para siempre.

En cualquier caso, ya sea romántico o amistoso, Acuario necesitará juntarse con un signo que le permita ser libre y con el que no se sienta atado. Por esta razón, según la astrología tradicional, Géminis, Libra y los propio Acuario son los signos mas compatibles con Acuario. ¿La razón? Todos son de aire.

La relación de Acuario con los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) pueden ser tan tormentosas como apasionadas, al igual que cuando se combina el aire y el fuego, la llama puede avivarse o apagarse rápidamente. Los signos del zodiaco de tipo agua (Piscis, Cáncer y Escorpio) son demasiado emocionales y sensibles para Acuario, es probable que en una relación amorosa con ellos Acuario se sienta agobiado. Por último, la compatibilidad de Acuario con los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) puede ser bastante cordial.

¿Qué significa tener el ascendente en Acuario?

En astrología se cree que muchos de nuestros rasgos o formas de actuar no se rigen por nuestro propio signo en exclusiva, sino también por la combinación que nuestro ascendente ejerce sobre nosotros. De hecho, nuestro ascendente sería la primera percepción que los demás tienen de ti, es decir, como la personalidad que uno proyecta a los demás en un primer impacto. Puedes averiguar cuál es tu signo ascendente del horóscopo a través de una carta astral. Eso sí, necesitarás algunos de los datos concretos de tu nacimiento como el lugar, la fecha y la hora.

Las personas cuyo signo ascendente es Acuario tienen una especie de 'bonus' de curiosidad y de sentido de la libertad. En general, serán personas amables, tolerantes, pero quizás algo distantes. Proyectarán una imagen agradable aunque, como ocurre con todos los ascendentes, esto dependerá de cuál sea su signo del zodiaco.