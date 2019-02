¿Aún no has escuchado todas las canciones nuevas de febrero 2019?

¡Hemos superado la cuesta de enero con éxito! Eso sí, ha sido más fácil gracias a los temazos que se han estrenado. Pero febrero no se queda atrás. El mes más corto del año se presenta lleno de hits, ¡y no nos extraña!

Muchos artistas aprovechan este mes para lanzar sus nuevos trabajos. Desde Luis Fonsi hasta Juan Magán, pasando por Netta, la ganadora de Eurovisión 2019. Vamos, que hay canciones para todos los gustos. Así que toma nota y escucha las canciones nuevas de febrero 2019.

Viernes 1 de enero

Juan Magán, Hyenas, Mohombi y Yisiris – Claro que Sí. El rey del electrolatino vuelve con Claro que Sí (sin el guapi, que os vemos venir). Pero no lo hace solo, ni mucho menos, sino con tres artistazos urbanos: Hyenas, Mohombi y Yisiris.

Con una base repetitiva, Magán se aleja del reguetón con el que le conocimos hace una década y se adentra en el mundo del trap. La letra es toda una fiesta donde los artistas cantan sobre sus capacidades.

Luis Fonsi – Apaga la luz. Han tenido que pasar cinco años, un mega hit como Despacito y otros varios número 1 como Échame la culpa para que Luis Fonsi lanzase nuevo disco. El puertorriqueño ha sacado Vida, con quince canciones. Por supuesto, no faltan los hits que le han llevado a la cima de la industria estos tres últimos años.

Un disco donde encontramos desde baladas hasta reguetón, pasando por temas pop. Nosotros, por ahora, nos quedamos Apaga la luz, un tema que transmite buen rollo desde el primer momento. Perfecto para la próxima temporada de carnavales.

Ozuna – Cama Vacía. Ozuna vuelve, esta vez con la Cama Vacía. Se trata de un reguetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Se trata de un adelanto de su próximo trabajo discográfico Niburu, que tiene previsto lanzarse dentro de unas semanas. Lo mejor del tema es el mensaje positivo que tiene: vive como si fuese el último día.

Netta – Bassa Sababa. Teníamos de ganas de escuchar algo nuevo de Netta, la última ganadora de Eurovisión. La artista ha lanzado Bassa Sababa, un tema donde su particular forma de cantar vuelve a coger protagonismo. Vamos, que no faltan los divertidos sonidos con los que nos sorprendió en Toy. El título es un juego de palabras que en hebreo significa “triste” y “feliz”.

Chenoa – A mi manera. “Qué me pasa, no soy la única mujer que no se casa”, comienza cantando Chenoa en su nuevo tema. Se trata de la vuelta de la artista a la música. Tras dos años a la espera de que la ex triunfita lanzase tema, por fin podemos escuchar A Mi Manera (y no, no es una cover del clásico de Frank Sinatra). Se trata de un tema pop fusión, con un claro mensaje de empoderamiento femenino. Chenoa no necesita a ningún hombre para ser feliz.

Además, si escuchas con atención el tema, verás que hay referencias a otros de sus antiguos singles. A Cuando Tú Vas en el verso “Para cuando tú vas yo ya he vuelto a casa” y a Humana en “Hoy me siento muy humana, anda calla y pasa”.

Leslie Grace – Call The Shots. Una de las reinas del reguetón actual, Leslie Grace, gracias a temas como Duro y Suave, lanza nueva canción. Se trata de Call The Shots, la canción principal de Miss Bala. Un tema cien por cien pop, cargado de mensaje. ¿Aún no lo has escuchado?

Funambulista – Valiente y libre. Funambulista vuelve a lanzar disco este febrero, El Observatorio, lleno de canciones preciosas donde, una vez más, David Otero demuestra ser uno de los mejores cantautores del momento. Solo hay que escuchar el tema Valiente y Libre para comprobarlo.