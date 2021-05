¿Qué soy si nací en el mes de abril? Signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento

En el zodiaco existen 12 signos tradicionales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sin embargo, hace unos años Ofiuco hizo su aparición para que, los menos conservadores, le hiciesen un hueco y aumentasen hasta trece el número de signos.

Eso sí, no se trataba de algo nuevo. Ofiuoco apareció en el panorama del Horóscopo en 1995, cuando la astrónoma de la Real Sociedad de Astronomía Británica Jaqueline Mitton señaló en una serie de divulgación de la BBC que los 12 signos zodiacales estaban erróneamente adelantados y que, en su recorrido anual, el Sol también atravesaba una decimotercera conselación: la de Ofiuco.

Sin embargo, la realidad es que la corriente que inauguró Mitton en los noventa y que situaría a este nuevo signo entre Sagitario y Escorpio, no es todavía la predominante. De hecho, la propia NASA, a quién se ha señalado como causante de la nueva incorporación por sus descubrimientos, ha reiterado en varias ocasiones que la astronomía y la astrología son cosas muy distintas. "Aquí en la NASA estudiamos astronomía, no astrología. No cambiamos ningún signo del zodíaco, solo hicimos los cálculos", insistió la agencia estadounidense.

De hecho, la propia NASA explicó que las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el sol pasa diferentes períodos de tiempo alineado con cada una. "La línea de la Tierra a través del sol apunta a Virgo durante 45 días, pero apunta a Scorpius durante sólo 7 días", llegaron a explicar hace unos años.

Sin embargo, para hacer una coincidencia ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el sol en realidad se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego, asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo dando como resultado los signos del horóscopo tradicionales.

Pero, ¿entonces, qué signo soy si nací en el mes de abril?

Según el horóscopo tradicional, si naciste en el mes de abril puedes ser Aries o Tauro, todo depende del día exacto en el que llegaras al mundo.

Si naciste entre el día 1 y el 20 de abril, tu signo es Aries. Sin embargo, si tu cumpleaños es entre el 21 y el 30 de este mismo mes, eres Tauro.

¿Cómo son los Aries?

Las personas nacidas en Aries suelen tener un carácter enérgico e independiente. Los Aries son inquietos, se muestran como líderes, son entusiastas pero también pueden llegar a resultaar agresivos, pues están decididos a conseguir sus metas.

¿Cómo son los Tauro?

Las personas cuyo signo del zodiaco es Tauro suelen ser, según la astronomía occidental, perseverantes. Tienen una gran fuerza de voluntad, son cariñosas, prácticas y respetuosas pero también tienen una parte algo reconcorsa y pueden parecer gruñones.

¿Qué pasa si quieres tener en cuenta a Ofiuco?

Entonces el calendario cambia y las fechas son las siguientes:

Aries: del 18 de abril al 13 de mayo

del 18 de abril al 13 de mayo Tauro: del 13 de mayo al 21 de junio

del 13 de mayo al 21 de junio Géminis: del 21 de junio al 20 de julio

del 21 de junio al 20 de julio Cáncer: del 20 de julio al 10 de agosto

del 20 de julio al 10 de agosto Leo: del 10 de agosto al 16 de septiembre

del 10 de agosto al 16 de septiembre Virgo: del 16 de septiembre al 30 de octubre

del 16 de septiembre al 30 de octubre Libra: del 30 de octubre a 23 de noviembre

del 30 de octubre a 23 de noviembre Escorpio: 23 de noviembre al 29 de noviembre

23 de noviembre al 29 de noviembre Ofiuco: del 29 de noviembre al 17 de diciembre

del 29 de noviembre al 17 de diciembre Sagitario: del 17 de diciembre al 20 de enero

del 17 de diciembre al 20 de enero Capricornio: del 20 de enero al 16 de febrero

del 20 de enero al 16 de febrero Acuario: del 16 de febrero al 11 de marzo

del 16 de febrero al 11 de marzo Piscis: del 11 de marzo al 18 de abril

Si no naciste en abril pero también quieres saber cuál es tu signo del zodiaco según el horóscopo tradiconal puedes consultarlo aqui.