Horóscopo musical semanal: ¿qué canción debo escuchar cada día entre el 30 de mayo y el 5 de junio?

Seguimos preparándonos para recibir el verano. Lo hacemos con los brazos abiertos, el cambio de armario ya hecho y los astros de nuestro lado. Siempre de nuestro lado. Porque, aunque ellos puedan intervenir en nuestro sino, la elección final siempre es nuestra. ¡Lo mismo pasa con nuestras playlists!

A veces nos apetece escuchar una canción nueva; otras, preferimos ponernos aquel tema que nos marcó en la adolescencia; y algunas, simplemente, nos dejamos llevar por fuerzas externas y que elijan por nosotros. Muchas veces encontramos verdaderas joyitas musicales que no podemos quitarnos de la cabeza gracias a esta última elección.

Una semana más, te invitamos a que te dejes llevar con nosotros y nuestro horóscopo musical. Teniendo en cuentra lo que tienen los astros preparados, te recomendamos una canción que te puede acompañar. Así que, ¡dime qué signo eres y te digo un temazo!

Querídisimo Aries, quizá esta semana te sientas algo confundido o confundida. No te preocupes, se trata de Marte, que se encuentra en tu signo y hará que te comportes de manera algo impulsiva. Cuenta hasta tres y respira antes de meterte en una discusión. ¿De verdad merece la pena?

Esta semana, que vas a tener una gran intensidad de emociones, te recomendamos que escuches A Veces Sueño de Travis Birds. Seguro que te identificas con frases como esta: "Y no sé cómo pararlo. No me puedo defender, hasta que noto que aterriza en medio de la cama y no me puedo despertar". Déjate llevar por la parte onírica de este temazo e intenta no meterte en líos esta semana.

¡Oh, la, la! ¿Hueles eso? Es el olor del amor. Esta semana empieza un periodo donde, querido Tauro, tienes todo para triunfar en las relaciones sentimentales. Ya sea con tu pareja o con tus ligues, Venus está de tu parte. ¿Y eso qué significa? Pues que vas a desprender una carisma que ni tú mismx te vas a aguantar. Vamos, lo que llamamos en mi pueblo "tener el guapo subido".

Sin duda, la canción que te va como anillo al dedo esta semana es Autoestima de Cupido, Lola índigo y Alizzz. "Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda, como yo, no solemos caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen".

Géminis, ¡aprovecha esta oportunidad! La Luna Nueva está de tu parte y esto hará que salgas airoso o airosa de cualquier situación complicada a la que te enfrentes esta semana. Vas a ser consciente de lo que te rodea y esto hará que consigas manejar las distintas situaciones. Recuerda que no tienes superpoderes, pero que la buena vibra está de tu lado. Vas a conocer gente nueva que tendrá repercusión a corto plazo. ¿Nervios? ¡No! Solo ganas de bailar.

Para que disfrutes de esta semanita, donde te falta un foco, porque, cari, estás que lo partes, te dejamos un temazo para perrear hasta abajo: La Prendo de Bad Gyal. Una canción que hará que tus días sean sobresalientes.

Bad Gyal - La Prendo (Official Video)

Cáncer, esta semana ni frío ni calor: cero grados. No vas a tener grandes sorpresas, pero tampoco disgustos. Si alejas del todo los pensamientos negativos que arrastras de la anterior semana, podrás conseguir tener unos días sin sobresaltos. Y, mira, después de tanto vaivén en los últimos meses, este tipo de valles emocionales se agradecen.



Si fuese tú, me pondría algo relajante, pero con un toque alegre. Sin duda, Music For a Sushi Restaurant de Harry Styles es tu canción de esta semana.

Ay, Leo: es tiempo de soñar. ¡Y a lo grande! La Luna Nueva está de tu parte y esto hará que te ayude a dar el paso para emprender una nueva etapa. No tengas miedo de salirte del camino que piensas que debes seguir. A veces, hay que coger otra ruta para llegar al mismo sitio. Quizá disfrutes más de las vistas y del trayecto. E incluso conozcas personas nuevas e interesantes (guiño, guiño). Sin duda, esta semana lo tienes todo para triunfar.

Esta semana, te recomendamos que escuches Hay que vivir el momento de Manuel Carrasco. Un tema lleno de optimismo y que va perfectamente con lo que estás sintiendo: "Ahora que encontré en el paso firme, el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuánto más oscuro, brillas mucho más"

Manuel Carrasco - Hay Que Vivir El Momento

Virgo, bonito o bonita Virgo, esta semana habrá algún que otro tropiezo. Pero no te rindas, ¡no va a ser tu peor semana! Ni mucho menos. Es verdad que quizá venga alguna sorpresa económica que no esperabas y tengas que tomar una decisión importante. Que este inconveniente no haga que dejes de sonreír. ¡Ni se te ocurra!

Sin duda, esta semana te recomendamos que escuches Maléfica de Cazzu y María Becerra. Ya que quizá se te ponga la cara de la villana de Disney en algún momento.

Cazzu, María Becerra - Maléfica (Video Oficial)

¿Tienes las maletas preparadas? Porque es muy probable que te surja un viaje. Y es que la Luna Nueva favorece los traslados a los Libras. Además, te vas a sentir con más fuerza que nunca. Esto hará que puedas olvidarte del pasado que llevas arrastrando desde hace tiempo. Es momento de cerrar esa etapa y esa escapadita puede ayudarte. Quizá, gracias a ella, encuentres nuevos elementos positivos en tu vida.

¿Te gusta la bachata? Porque esta semana el nuevo tema de Manuel Turizo lleva tu nombre. Se trata de La Bachata, una canción de desamor, que te va como anillo al dedo. Y es que el cantante deja atrás una relación del pasado.



La Bachata - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

Querido escorpio, sin duda La Luna Nueva te va a venir genial esta semana. Las preocupaciones y los problemas van a quedar de lado. Y es que, tras semanas dándole vueltas al mismo tema, parece que los cambios ya están llegando. Esto se verá reflejado tanto en tu vida personal como profesional.

Te encuentras en un momento donde sientes que te has librado de un gran abismo. Por eso te recomendamos que escuches la nueva versión de un clasicazo de RBD. Nada más y nada menos que Sálvame de Moderatto con Aitana.



Sagitario, no te dejes engañar y guiate de tu instinto. Júpiter está de tu lado y te aportará seguridad a la hora de tomar decisiones. Y no solo hablamos del color de la bajera que has elegido para tu cama, ¡estamos hablando de decisiones importantes! Esta semana es perfecta para que pongas tus dudas sobre la mesa y empieces a tomar las riendas de tu vida. Busca tu felicidad y ve a por ella.

Para esta semana te recomendamos que escuches un tema lleno de buen rollo: nada más y nada menos que Canción de radio de Sofía Ellar.



Capricornio, la ambición sigue cegándote. Tienes que dejar atrás aquellas cosas que no te hacen feliz. Es el momento perfecto para evitar resentimientos del pasado. Intenta encontrar tiempo para ti y ordenar tus emociones. Quizá, escuchando en tu interior, encuentres la solución. Deja liberar a esa persona que quieres ser y disfruta de la sensación.

Esta semana, al igual que Belén Aguilera, saca tu parte Antagonista sin ningún tipo de complejo. A veces tenemos que pensar un poquito más en nosotros mismos para encontrar la felicidad. No te sientas egoísta por ello.



Belén Aguilera - Antagonista

Acuario, amore, tienes los índices de la suerte y el amor por la nubes. ¡Y cómo me alegro, tía, de verte ahí! Porque las decisiones que tomes durante estos días van a ser favorables y van a repercutir de forma muy faborable en tu vida. No dudes de ti y ve cerrando esos proyectos que tanta ilusión te hacen. ¡Es tu momento! Disfruta.



Estos días te recomiendo escuchar Potion de Calvin Harris, Dua Lipa y Youn Thug: un temazo con el que seguir rompiéndolo. Porque tienes actitud y los astros están de tu lado. ¿Qué más necesitas?

Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug - Potion (Official Video)

Querido piscis, es Luna Nueva y eso significa que huele a... movida. Concretamente a movida familiar. No te preocupes porque la situación no tardará en calmarse. Y es que sabrás calmar las aguas. Además, estos días disfrutarás de una gran capacidad creativa. Las musas han venido a verte y todo son buenas ideas.

Esta semana te recomendamos que escuches 2Step de Ed Sheeran y Quevedo. Una colaboración que es el claro ejemplo de la gran capacidad creativa de dos artistazos muy distintos.

Y hasta aquí nuestras predicciones musicales. ¿Te han gustado?