El gesto viral de Andrew Garfield en los Oscar 2023 era un guiño a Spider-Man, pero decidió cambiarlo

Andrew Garfield está de lo más orgulloso de haber sido Spider-Man, y eso no hay nominación al Oscar que se lo quite. El actor fue reconocido por su trabajo en la película de Hasta el último hombre y en el musical Tick, tick… boom!, y aunque no se llevó ninguno de los dos premios, ya es todo un experto en los premios de la Academia.

En los Oscar de 2023 no fue diferente: el estadonunidense se plantó en la gala con sus mejores galas, e incluso subió al escenario para presentar el premio a Mejor guion junto a Florence Pugh. Aunque antes de eso tuvo un momento que no pasó desapercibido por los espectadores.

Durante uno de los discursos del presentador de la gala, Jimmy Kimmel, Garfield terminó siendo uno de los protagonistas junto a otros compañeros de profesión. Fue haciendo referencia a aquella bofetada de Will Smith a Chris Rock que marcó la pasada edición; ya que pese a haber prohibido la entrada a la gala al primero por los siguientes diez años, nada evitó que hicieran chistes al respecto.

Monólogo de Jimmy Kimmel durante los #Oscars citando algunos colegas que lo defenderán ante un incidente a lo Will Smith.



Michael B. Jordan (Adonis Creed), Michelle Yeoh, Pedro Pascal (The Mandalorian) y Andrew Garfield (Spiderman) perdido, denle #Oscar pic.twitter.com/pqxHQP6D0m — enzo (@elcinemellama) March 13, 2023

"Si alguno de ustedes se enfada por una broma y decide venir aquí y alterarse, no va a ser sencillo", dijo el presentador. Justo después de pronunciar la frase, enumeró a su particular "equipo de seguridad" por el que habría que pasar antes de llegar a tocarle. Y tratándose de Hollywood, no podía ser nada que no fuera de lo más exclusivo.

De todos los asistentes, señaló a Adonis Creed, Evelyn Wang y el Mandaloriano; que no son otros que el boxeador al que interpreta Michael B. Jordan en Creed, la guerrera multiversal con la que ha triunfado Michelle Yeoh en Todo a la vez en todas partes y el personaje estrella —con permiso de Joel Miller de The Last of Us— de Pedro Pascal en The Mandalorian, dentro del universo Star Wars. Y después de ellos, al mismísimo Peter Parker.

El que fue uno de los spideys favoritos de los fans se limitó a poner cara de estar en medio de un aprieto, justo después de que Kimmel dijera que "tendréis que enredaros con Spider-Man" si querían pelea con él. Teniendo en cuenta su devoción por el personaje, a muchos les resultó extraño que no le dedicara a la cámara un gesto lanzando telarañas, y ahora se sabe el porqué.

Según ha contado el medio estadounidense Variety, todos los nombrados fueron avisados de que estarían en cámara, y todos se mostraron de lo más participativos para apoyar a Kimmel en este primer gag en su discurso. Pero Andrew prefirió hacer ese gesto antes que lanzar telarañas, algo que la organización aplaudió porque "fue incluso mejor".

Aun así, y sin nominaciones en el horizonte, Andrew se convirtió en uno de los protagonistas de la noche. Eso sí, seguramente sus fans celebren mucho más otra edición en la que vaya con otra nominación a sus espaldas.