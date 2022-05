Horóscopo musical semanal: canciones que debes escuchar cada día entre el 23 y el 29 de mayo

Las altas temperaturas no ayudan a pensar bien, aclarar ideas y tomar buenas decisiones. Por suerte, esta semana, del 23 al 29 de mayo, el calor nos dará una tregua. También lo harán los astros que, tras el eclipse de la semana pasada, nos dejan cierta estabilidad en casi todos los signos.

De todos modos, para que la semana sea más divertida y llevadera, en LOS40 te volvemos a dejar unas recomendaciones musicales perfectas, acordes con tu signo del zodiaco. Que no te inquiete, te perturbe o te atormente nada. Y si algo lo hace, pues ponle ritmo, canta o baila.

Dime qué signo eres y te digo qué canción debes escuchar esta semana. ¿Todo preparado? ¡Pues vamos allá!

Aries

Aries, esta semana estás que lo petas. Con Venus y Júpiter en tu signo, tendrás fuerza extra para afrontar cualquier tipo de problema. De este modo, afrontarás con éxito los retos que vengan esta semana. De hecho, es muy probable que tengas un golpe de suerte (como todos estos famosos que también son aries como tú)

Esta semana te recomendamos que escuches Nubes de Rauw Alejandro. Una canción perfecta para definir en el sitio en el que te vas a encontrar estos días. Y es que no te hace falta andar, porque es tu momento y levitarás por encima de los demás.

Rauw Alejandro - Nubes (Video Oficial)

Queridísimo Tauro: empieza una nueva etapa para ti. Eso sí, una buena y divertida. Las preocupaciones se quedarán atrás y estás en tu momento. Va a haber cambios en los próximos días en tu vida. Coge aire, suelta lo que te está agobiando y disfruta de lo que viene.

La canción que te pega esta semana es, sin duda, Delirio de grandeza de Rosalía. Porque, cari, eso es lo que desprendes estos días. Y te lo mereces.

ROSALÍA - DELIRIO DE GRANDEZA (Official Video)

Es momento de tomar decisiones que te van a beneficiar a la larga. Esto permitirá que te lleves una gran sorpresa y puedas disfrutar al máximo de las oportunidades que te ofrece la vida. Eso sí, tendrás que dejar de lado aquellas relaciones tóxicas que llevas arrastrando desde hace tiempo. No dejes que te pisen y sigue a tu corazón. Tu instinto te llevará por buen camino.

Esta semana te recomendamos que escuches en bucle Me porto bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone. Una canción perfecta para disfrutar al máximo (como las oportunidades que están por venir).

Esta semana viene complicada. Y es que tendrás que enfrentarte a una decisión. Vendrá en forma de propuesta. Si es lo que te hace realmente feliz: coge es curva y disfruta del viaje. La ilusión es lo que te tiene que guiar a la hora de tomar esta decisión. No te dejes que las personas de tu alrededor se involucren a la hora de hacer lo correcto para ti.

Te recomiendo que escuches De Cero de Blackpanda. Una canción que habla de nuevos cambios y de empezar de nuevo tras tomar una decisión.

Leo, leo, leo. Tienes que relajarte. Entrar al trapo y en conversaciones que no llevan a ningún lado no sirven para nada. Intenta ser más comprensivo con aquellas personas que te rodean y mejorará la relación. Es una buena semana para dejarte llevar por los planes divertidos y quedar con los amigos. ¿Por qué no propones plan?

Para que vayas teniendo cuerpo de fiesta y de buen rollo, te recomendamos que escuches Trakatá de Ptazeta, Farina y Juacko.

Ptazeta, Farina - Trakatá

Si eres virgo, es un buen momento para que tomes la iniciativa y hables con esa persona que lleva tiempo rondando en tu cabeza. Ya sea una pareja, un amigo o un compañero de trabajo. Tienes una conversación pendiente y esta semana es perfecta para dejar de lado los conflictos personales y recuperar el contacto. O quién sabe, quizá empezar una amistad o una relación.

Tal y como dice Lola Índigo en Toy Story: "Yo quiero comerte, no comerme el coco. Creo que va a explotar, es un terremoto". Hazle en caso, ponte esta canción, ¡y habla con esa persona!

Lola Índigo - Toy Story

Es momento de que escuches a tu corazón y dejes de estar tan pendiente del resto de personas. Llevas tanto tiempo contentando a los demás que se te ha olvidado lo más importante: cómo te sientes realmente tú. Aprende a no estar pendiente de los demás y a cuidarte emocionalmente un poquito más. Seguro que así los de tu alrededor también te lo agradecen.



Te recomendamos escuchar esta semana Inteligencia emocional de Belén Aguilera. Una canción perfecta para escucharse a sí mismx.

Belén Aguilera - INTELIGENCIA EMOCIONAL (lyric video)

Querido escorpio, esta semana tendrás un reencuentro inesperado. Alguien del pasado podría aparecen de nuevo en tu vida y avivar viejas llamas. Ten cuidado, porque la pasión y el impulso a veces nublan la vista.

Esta semana te recomendamos escuchar Envolver de Anitta. Una canción que habla sobre pasión descontrolada.

Anitta, Justin Quiles – Envolver Remix

Sagitario, esta semana tendrás un derroche de energía positiva. Como si fueses una fuente natural de energía solar, las personas que estén a tu alrededor saldrán bien paradas. Eres como un trébol de cuatro hojas o Paquita Salas, quien se acerque a ti tendrá éxito.

De este modo, te recomendamos escuchar en bucle Solar Power de Lorde. Un tema que parece que habla de tu energía.

La ambición te puede perder, pero también es lo que te impulsa actuar en tu día a día. En este momento te vendrá bien esta característica tuya y es que gracias a la energía del Cuarto Menguante, los desafíos que tengas por delante transcurrirán con éxito. De este modo, relájate y siéntete un poquito más Mr. Wonderfull y menos Risto Méjide como jurado estos días.

Para que te cargues de buena energía te recomendamos escuchar Levantaremos al sol de Álvaro de Luna.

Álvaro de Luna - Levantaremos al sol (Videoclip Oficial)

Acuario, es temporada de hacer planes. Y es que tienes todo a favor para reforzar las relaciones. Ya sean de pareja, familiares o de amigos. Gracias a tu actitud, llena de seguridad, esta semana es perfecta para que disfrutes junto a tus seres queridos. Porque el cuerpo te pide alegría y estar bien con los tuyos.

De este modo, te recomendamos que escuches Pegao de Camilo. Y es que, al igual que el artista colombiano, quieres estar cerquita de los tuyos.

Camilo - Pegao (Official Video)

Llevas tiempo cargando un peso que no re corresponde. Es momento de dar carpetazo y zanjar aquello que te está dando tantos quebraderos de cabeza. Ya sea una situación o una persona, corta de raíz. No te preocupes, porque las ilusión siempre vuelve y quizá con el tiempo venga una reconciliación. Ya sea con la situación o con la personas.

Te recomendamos escuchar en buble Dile a los demás de Dani Fernández. Una canción que habla de sentirse perdido, pero cuyo protagonista se termina encontrando.

Dani Fernández - Dile a los demás (Videoclip Oficial)

Y hasta aquí nuestras predicciones musicales. No te queden sin saber qué escuchar.