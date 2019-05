Si en abril llovieron canciones, prepárate porque este mes de mayo trae nuevos hits que nos harán calentar motores para este verano. De hecho, ¿se encuentra la próxima canción del verano en este repertorio de canciones?

Madonna, Shawn Mendes y Karol G son algunos de los artistas que se han animado a poner ritmo a este nuevo mes, y lo han hecho con canciones de géneros muy variopintos. Pero, sin duda, uno de los temas que más destacan entre la multitud es el de Amaia. La exganadora de Operación Triunfo ha lanzado su tan esperado single, El Relámpago, y ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales. Aunque está claro que no es la única voz que pondrá ritmo a este nuevo mes. ¡Dale al play!

Viernes 3 de mayo

Amaia - El Relámpago. La que fue ganadora de Operación Triunfo en 2017 ha lanzado su tan esperado single, y lo ha hecho acompañado de un videoclip de gran potencia visual. Esta balada de ritmos Pop/Rock ha ganado el cariño de todos sus seguidores, pues cuenta con una importante carga emocional y poética, con la temática de un amor no correspondido. Este tema avanza cómo sonará su esperado disco.

Mayo nos prepara para el verano con todas estas nuevas canciones

Karol G, Damian Marley - Love With a Quality. La colombiana ha publicado Ocean, su segundo álbum de estudio que cuenta con 16 temas, entre los que se encuentran diversas colaboraciones. Anuel AA, Yandel y Maluma son algunos de los artistas que han trabajado con la protagonista, como también lo ha hecho Damian Marley en este tema. Love With a Quality llega con los ritmos urbanos propios de Karol G, quien habla de lo peligroso que es el amor.

Madonna - I Rise. Tras publicar Medellín junto al colombiano Maluma, la Reina del Pop ha lanzado el segundo avance de su disco Madame X, que verá la luz el próximo 14 de junio. I Rise comienza con el discurso de Emma González contra el uso de armas para, posteriormente, dar paso a la voz de Madonna y la melodía de este tema. Una canción que ya se ha convertido en un himno de la superación, pues ésta se convierte en la principal protagonista.

Shawn Mendes - If I Can't Have You. El canadiense ha publicado este nuevo single acompañado de un videoclip en blanco y negro. Lo ha hecho tras la publicción de su disco en 2018, por lo que se ha convertido en un regreso muy esperado. If I Can't Have You llega con ritmos pop y un agudo de Mendes que ha impactado a todos sus seguidores.

Mau y Ricky, Camilo - La Boca. El dúo de hermanos ha publicado su primer álbum de estudio Para Aventuras y Curiosidades y, entre la lista de canciones, encontramos La Boca junto a Camilo. Este hit ya es uno de los candidatos a convertirse en la canción del verano, cuyo videoclip, además, se grabó bajo la luz del sol en una playa de Colombia.

TINI, Greeicy - 22. ¡Mucho girlpower! Aunque éstas no son las únicas protagonistas del vídeo musical de este nuevo hit. El futbolista Kun Agüero también hace una aparición estelar en este tema de ritmos propios de la cumbia argentina con melodías de lo urbano. Así suena 22, que hace referencia a la edad que acaba de cumplir la argentina.