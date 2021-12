Las 40 mejores películas del 2021, un año de cine inolvidable para Zendaya, Bardem y Marvel

2021 ha sido un gran año para el cine. Aunque algunas de las producciones más esperadas que ya han arrasado en los festivales internacionales de cine aún no se han estrenado –y, por tanto, no podemos contabilizarlas en esta lista; es el caso de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson o Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi–, ya podemos delimitar cuáles han sido los títulos más relevantes de los últimos doce meses, entre ellos más de una película de Zendaya, Timotheé Chalamet o Javier Bardem, tres de las estrellas del año sin contar a las del equipo de Marvel.

En LOS40 os hemos querido hacer un repaso de cuáles son los títulos fundamentales de este año estrenados en salas, desde la gran Dune de Denis Villeneuve hasta el reciente éxito de Spider-Man: No Way Home. Saca papel y boli porque si no has ido mucho al cine tienes mucha tarea pendiente:

40. Cazafantasmas: Más Allá

CAZAFANTASMAS MÁS ALLÁ. Tráiler Oficial HD en español. En cines 3 de diciembre.

La nueva película de la saga Cazafantasmas está protagonizada por Paul Rudd (Ant-Man), Carrie Coon (Los archivos del Pentágono), Finn Wolfhard (Stranger Things) y McKenna Grace (Capitana Marvel), Cazafantasmas: Más allá es, probablemente, la mejor cinta de toda la franquicia Ghostbusters con excepción de la primera, de la que sirve como homenaje y de la que recupera parte de su iconografía para satisfacer a los fans más puristas.

Cazafantasmas: Más allá está llena de easter eggs y plagada de referencias que sirven como guiño nostálgico a la cinta original. El director Jason Reitman, hijo del legendario Ivan Reitman que creó las versiones de 1984 y 1989, toma el relevo a su progenitor y expande el universo creado por este casi treinta años después. Para ello ha contado con viejos amigos –nos reencontraremos con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson y Sigourney Weaver– y con un sinfín de referencias al imaginario de la saga, como el mítico coche de los Ghostbusters, su ropa, las mochilas de protones y los perros del terror. ¡No olvides que aquí entrevistamos a Paul Rudd!

39. Palmer

Protagonizada por Justin Timberlake en uno de sus papeles más ambiciosos, esta historia sigue a un ex-jugador de fútbol americano y ex-convicto que vuelve a casa tras pasar 12 años en prisión. Al llegar, por azares del destino, debe hacerse cargo de un niño huérfano claramente homosexual con el que se meten todos sus compañeros de clase. El criminal reformado y el pequeño establecerán una relación paterno-filial que los unirá para siempre.

38. Tiempo

TIEMPO - Tráiler Oficial (Universal Pictures) – HD

M. Night Shyamalan (El sexto sentido) ha vuelto a sus raíces. O al menos eso es lo que ha apuntado parte de la comunidad de críticos estadounidenses tras ver su nueva película, Tiempo, una fábula distópica que a la vez es un escalofriante y misterioso thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un único día.

Gael García Bernal (Amores perros) y Vicky Krieps (El hilo invisible) son los encargados de dar vida a los protagonistas de esta truculenta historia que entremezcla terror, ciencia-ficción, supervivencia y conspiraciones. A ellos también se les suman Ken Leung (Perdidos), Rufus Sewell (El padre) y Thomasin Mckenzie (Jojo Rabbit), entre otros y otras. ¿Quién ha metido a este grupo de personas en esa terrorífica playa paradisíaca y con qué fines? ¿Es todo realidad o fruto de una pesadilla insoportable? Parte del misterio te lo resolvemos en esta crítica y la otra parte se la dejamos a M. Night Shyamalan en esta entrevista.

37. Raya y el último dragón

Una cinta de aventuras protagonizada por una guerrera misteriosa, Raya, que deberá encontrar al último dragón vivo sobre la Tierra para que le ayude a luchar contra una serie de fuerzas malignas que amenazan con destruir el equilibrio del mundo de fantasía de Kumandra. Color, acción, un personaje femenino empoderado y una colorida historia de aventuras que presenta un mundo fragmentado en diferentes colonias o tribus que hay que unir para hacer frente a un mal mayor: los creadores de Frozen y Vaiana se han volcado en esta interesantísima y original cinta de animación.

36. Spencer

Al principio muchos dudaron de que Kristen Stewart fuese la actriz ideal para meterse en la piel de Diana de Gales. Hoy todo el que puso en cuestión a la protagonista de Crepúsculo empieza a rectificar, ya que la interpretación que hace en Spencer, el biopic que prepara dirigido por el cineasta chileno Pablo Larraín sobre Lady Di, es sencillamente espectacular. Stewart es la viva imagen de Diana y Spencer tiene mucho menos de biopic de lo que uno imagina. ¿Te vas a perder a una de las actrices del momento regalándonos una interpretación de Óscar?

35. tick, tick... ¡BOOM!

tick, tick...BOOM! (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Netflix y Lin-Manuel Miranda se han unido para crear la esperada tick, tick... BOOM!, el nuevo musical de la plataforma protagonizado por Andrew Garfield. La película, que se ambienta en el año 1990, narra la historia de real de Jonathan Larson, un compositor que trabaja como camarero pero que espera convertirse en el nuevo talento musical de Nueva York. Miranda, ganador del Pulitzer y el Tony, debuta en la dirección de cine junto a Garfield, un actor todoterreno que ya ha sido nominado a un premio Óscar por Hasta el último hombre y se ha llevado un Tony a mejor actor principal por la obra Angels in America. En este caso el intérprete de 38 años se mete en la piel de un joven de 29 con la cabeza llena de sueños que busca salir adelante en el mundo de la música y arrasar en Broadway.

34. The Mauritanian

Una búsqueda desesperada de justicia en el marco de los brutales encarcelaciones de sospechosos de terrorismo en Guantánamo. La película sigue la historia real de Mohamedou Ould Slahi, un joven mauritano que de adolescente de enroló en las filas de Al Qaeda y luchó en Afganistán. Después de un tiempo lo dejó. Sin embargo, fue acusado de encabezar la célula terrorista de los atentados del 11-S y lo llevaron a Guantánamo, donde sufrió toda clase de vejaciones y torturas. 14 años después lo dejaron libre por falta de pruebas. Esta película expone su caso, el juicio que le concedió la libertad –Jodie Foster interpreta a la abogada de Slahi– y cómo el libro que escribió en la terrible prisión se convirtió en un bestseller internacional. El reparto lo completan Benedict Cumberbatch y Shailene Woodley.

33. Sin tiempo para morir

SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Internacional Final

Cuando Universal Pictures contrató a Phoebe Waller-Bridge para co-escribir Sin tiempo para morir tenía en mente una idea clara: el cierre de la quinta entrega de la saga Bond protagonizada por Daniel Craig debía ser una puerta abierta. ¿A qué? Aún no se sabe, pero cualquiera que sea el futuro de la franquicia esa puerta debía conectar con el presente y ser heredera de la era post MeToo. Es decir: ser moderna y dejar atrás la casposidad de los primeros agentes 007

Y aunque en Sin tiempo para morir el protagonista absoluto es Craig, en realidad uno de los principales atractivos de la visión del director Cary Joji Fukunaga y su brillante co-guionista son los personajes femeninos fuertes y empoderados. «Nunca los hemos visto tan complejos, poderosos, inteligentes, seguros y capaces como en esta película», explica Rami Malek sobre ellas en una entrevista con LOS40. Una idea que refuerza Ana de Armas en este otro encuentro.

32. Titane

La ganadora del Festival de Cannes, una de las películas más extrañamente perturbadoras de la última década. Titane sigue la historia de un joven desaparecido hace diez años que aparece malherido en un aeropuerto. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Simultáneamente, se suceden una serie de horribles asesinatos en la región.

31. Ejército de los Muertos

Quizás sea su acción frenética, su ritmo salvaje, sus personajes bien definidos y diferenciables o la propia pandemia, que nos tiene tan ávidos de entretenimiento que cualquier producción bien dirigida y con cuatro pinceladas de calidad nos sirve de válvula de escape de la rutina. Lo cierto es que en los primeros tráilers Ejército de los muertos pintaba como la típica tontada de acción con mucho efecto digital y explosiones, cámaras lentas y chascarrillos facilones. Y en cierto sentido lo es, pero Zack Snyder lo ha hecho todo con tanta gracia y mimo que, a pesar de que a veces caiga en la autoparodia, el conjunto funciona de manera orgánica dentro de su propia anarquía. ¡La tienes en Netflix! Y si quieres 7 razones para verla o ver la entrevista que le hicimos a Dave Bautista, te recomendamos estos artículos.

30. La Casa Gucci

LA CASA GUCCI - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Con La Casa Gucci el director Ridley Scott ha firmado un thriller frío y analítico, despegado de sus personajes –es inevitable otorgarle cierto aire documental– pero incendiario en el retrato que hace de la deriva psicológica de Patrizia Reggiani (Lady Gaga), la esposa de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien tras divorciarse del magnate de la moda decidió asesinarlo contratando a un asesino a sueldo. Lo hizo por una mezcla de despecho y venganza, y para orquestar el crimen pidió ayuda a su amiga y vidente, Pina Auriemma (Salma Hayek). Si quieres saber quién es quién en La Casa Gucci, te recomendamos este artículo.

29. Annette

Un musical protagonizado por Adam Driver (Historias de un matrimonio) y Marion Cotillard (Origen) sobre un monologuista de humor inclusivo enamorado de una famosa cantante que ocupa grandes carteles publicitarios a lo largo y ancho de la ciudad. Después del nacimiento de su hija Annette, su vida cambiará por completo. Carax firma un musical con tintes surrealistas de lo más atractivo; una suerte de ensayo audiovisual con afán rompedor.

28. La hija

Patricia López Arnaiz y Javier Gutiérrez encarnan a una pareja que no puede tener hijos. Por eso se aprovechan de la joven e ingenua Irene (Irene Virgüez), una adolescente internada en un centro de menores infractores que se ha quedado embarazada y a la que ofrecen cuidar y pagar a cambio de quedarse después con su bebé. Este débil pacto puede verse comprometido cuando Irene empiece a sentir como suya esa vida que lleva en su interior, lo que desata una espiral de miedo, odio y violencia que tendrá consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Manuel Martín Cuenca dirige este brillante thriller.

27. Ama

Ama, Trailer, Festival De Malaga 2021

Deconstruir el mito de la maternidad. Esa idea resuena con fuerza en las entrañas de Ama, una de las películas más crudas y honestas que ha pasado por el Festival de Málaga y que ya huele a Biznaga de Oro. Su directora, Júlia De Paz Solvas, debuta en el cine con este largometraje inspirado en un corto que ya dirigió en 2018 con la misma protagonista, Tamara Casellas, una actriz que frente a la cámara se convierte en una auténtica fuerza de la naturaleza, un huracán de emociones que tiene todas las papeletas de llevarse el Goya revelación de este 2021.

La cineasta tiene claro que la película no es ni una historia de esperanza ni una crítica hacia las "malas madres", como muchos calificarían a Pepa, la protagonista, una mujer que reparte flyers, consume drogas y tiene la tentación de dejar sola a su hija (la debutante Leire Marín) para irse de fiesta por la noche. Al contrario: Ama es una dolorosa disección de la crisis existencial que vive una mujer al borde del colapso económico y emocional, sin juzgarla. Desde luego, Pepa no es el prototipo de madre modélica impuesto por la sociedad, y quizás ese sea gran reto de nuestro tiempo y el principal valor de Ama: reflejar que la idea de maternidad impuesta por la sociedad es una quimera y que la presión psicológica que implica "dar la talla" a veces se vuelve en nuestra contra. Aquí puedes leer nuestro reportaje completo sobre la película.

26. En un barrio de Nueva York

‘En un barrio de Nueva York’: ¿Qué fue lo más loco que grabaron sus estrellas? De piscinas heladas a coreografías imposibles / Luis M. Ortiz

En un barrio de Nueva York es una explosión de color y ritmo, espectaculares números musicales y personajes entrañables. Sin embargo, su mayor virtud no está solo en sus brillantes canciones y sus aún mejores coreografías, ni siquiera en las correctas interpretaciones de sus protagonistas –algunos de ellos darán mucho de qué hablar en el futuro–, sino en que coge el tópico del sueño americano y lo retuerce, dándole la vuelta, tratando el asunto desde una óptica inédita que se siente original en todo momento.

En la película, cuyo título original es In the Heights, el paraíso soñado, ese lugar de esperanza que antaño representaba Nueva York, otrora símbolo de libertad y autorrealización, aquí es transformado en un lugar caluroso, pegajoso, asfixiante, donde el tráfico es la única banda sonora oficial y los 'dreamers' forman una generación de excluidos sin demasiadas expectativas vitales. El sueño de los protagonistas no está puesto en la 'tierra de las oportunidades' sino en sus raíces, los orígenes, en volver a aquellos lugares de los que sus antepasados emigrantes decidieron escapar en busca de un lugar mejor. Lin-Manuel Miranda da la vuelta al tópico y convierte la patria quisqueyana en objeto de deseo (lee nuestra crítica completa aquí). ¿Quieres saber qué es lo más loco que hicieron sus protas en la peli? Dale al play en esta entrevista.

25. Un lugar tranquilo 2

¿Eres uno de esos fanáticos del cine de terror y echabas de menos una buena producción del género en las salas de cine? Puedes respirar aliviado, aunque sin hacer mucho ruido, porque Un lugar tranquilo estrenó el miércoles 16 de junio su aterradora secuela. La familia Abbott ya sabe cómo combatir a los sanguinarios extraterrestres que invadieron la Tierra así que podemos decir, oficialmente, que el silencio ha llegado a su fin.

Además, eso que se suele decir sobre las secuelas, que nunca están a la altura de la original, no se aplica en este caso: Un lugar tranquilo 2 ha cosechado críticas tan positivas como su primera parte. John Krasinski la vuelve a dirigir y Emily Blunt repite como protagonista, por lo que el talento y la calidad de la cinta no se han visto afectadas. La fórmula de éxito de la película anterior se repite en su secuela. Tiene las mismas virtudes y es difícil sacarle algún defecto. Si aún sigues dudando aquí te damos 5 razones para verla.

24. Madres Paralelas

La sinopsis oficial explica que Madres Paralelas se centra en la vida de dos mujeres, Janis (Cruz) y Ana (Milena Smit), que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas. La película se estrenará en cines el 8 de octubre de 2021. La cinta está protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón y Rossy de Palma.

23. Matrix Resurrections

Matrix Resurrections featurette exclusiva / Warner Bros.

El retorno de Lana Wachowski a los mandos de Matrix no podría haber sido mejor: estamos ante una película autorreferencial que tiene algo de ácida sátira que se ríe de los tiempos que nos ha tocado vivir. Es también una experiencia inmersiva, principalmente gracias a sus estupendos efectos visuales y de sonido, pero sobre todo es una guinda del pastel a una franquicia iniciada hace más de veinte años. El brochazo perfecto que necesitábamos. Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss son el reclamo perfecto.

22. El sustituto

¿Nazis en la Costa Blanca de España? ¿Viejos acólitos de Hitler en Denia? La historia real que cuenta El Sustituto, que presenta la historia de un joven policía que es enviado al levante español para sustituir a un agente asesinado, es absolutamente escalofriante. Estamos en el año 1982. El inspector al que da vida Ricardo Gómez tratará de tirar de la manta y descubrir por qué demonios nuestro país se ha convertido en un lugar de retiro paradisíaco para personas que son buscadas por crímenes contra la Humanidad.

21. Última noche en el Soho

ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Un thriller psicológico con tintes de película de terror que se desarrolla en dos épocas de forma paralela: el Londres de los años 60 y los años 80. Entre medias, un asesinato y una joven obsesionada con su pasado, con el teatro más famoso del barrio, que hoy ya no ofrece espectáculos pero veinte años atrás estaba lleno de color y música, como núcleo conector. El director Edgar Wright despliega su creatividad para regalarnos una fantasía onírica deslumbrante que mezcla diferentes géneros y temáticas y que nos ofrece una interpretación increíble de la arrebatadora Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama).

20. La liga de la justicia de Zack Snyder

La liga de la justicia de Zack Snyder es una versión actualizada, con nuevas escenas y con un montaje completamente distinto al de la película que se estrenó en cines en 2017 bajo dirección de Joss Whedon. Aquel era un montaje de 2 horas y este dura más de 4 horas e incluye una ingente cantidad de escenas nunca vistas y otras rodadas de nuevo para el nuevo montaje. Está disponible en HBO Max.

19. El espía inglés

Thriller sobre espionaje en el corazón de la Guerra Fría. En concreto en el MI6, el servicio de inteligencia británico. Allí el ingenierio Greville Wynne, al que da vida Benedict Cumberbatch, se infiltra para tratar de sonsacar información comprometida a las autoridades soviéticas. Todo en medio de la crisis de los misiles cubanos entre Estados Unidos y la URSS. Se dice que Wynne, quien existió realmente, fue el hombre que salvó al mundo de la Tercera Guerra Mundial».

18. El último duelo

La cinta dice inspirarse en hechos reales y muestra la recreación del duelo que experimentaron Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver), amigos que se convirtieron en los peores enemigos en la Francia del siglo XIV. Entre ellos se encuentra Margeurite de Carrouges (Jodie Comer), quien sostiene que ha sido violada por el caballero Le Gris. Por supuesto, dada la mentalidad de la época, nadie la cree, así que su marido lleva el caso ante el rey Carlos VI, quien autoriza un duelo a muerte entre ambos caballeros. Damon, Driver, Ben Affleck y Comer protagonizan un drama histórico de venganzas cocidas a fuego lento con el sello indiscutible de Ridley Scott.

17. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos | Tráiler oficial en español | HD

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se amplía con la historia de este superhéroe chino al que encarna Simu Liu. Cine de artes marciales heredero del Wuxía que combina el entretenimiento sci-fi típico del cine marvelita con grandes dosis de acción, humor y folclore tradicional chino. Un espectáculo sin parangón que hará las delicias de los espectadores más exigentes. Puedes leer nuestra crítica de la película en este enlace y aquí tienes 7 razones para verla. ¡Aquí te damos 7 razones para no perdértela en Disney+!

16. Maixabel

Tras el fenómeno Patria de Fernando Aramburu adaptado magistralmente por HBO llega Maixabel. La particular visión de Icíar Bollaín sigue la historia real de Maixabel Lasa, una mujer que en el año 2000 pierde a su marido, Juan María Jáuregui, tras ser brutalmente asesinado por la banda terrorista ETA. Años después del trágico crimen, el asesino de su marido decide ponerse en contacto con ella para tender puentes y diálogos. Blanca Portillo y Luis Tosar son los protagonistas de esta intensa cinta que se estrenó oficialmente en el Festival de San Sebastián y que hoy llega a las salas de cine de toda España.

15. Las leyes de la frontera

Sexo, drogas, pandillas, persecuciones y tiroteos son el leit motiv de la nueva película de Daniel Monzón, director de Celda 211 y El niño, que esta vez se traslada a la Cataluña de los años setenta para recuperar la esencia del cine quinqui y presentar esta historia de un grupo de chavales de barrio que quieren ganarse la vida dando «palos» a la gente. La historia de Las leyes de la frntera comienza en el verano de 1978. Ignacio Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado, tiene 17 años y vive en Gerona. Al conocer al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la ciudad, se ve inmerso en una carrera imparable de hurtos, robos y atracos que se prolongará durante todo el verano y que cambiará su vida para siempre». ¡Lee aquí nuestra entrevista con Daniel Monzón!

14. No mires arriba

No mires arriba (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

No mires arriba narra la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira mediática para avisar a la Humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. Lamentablemente, ni la presidenta de Estados Unidos, una caricatura trumpiana, ni los medios de comunicación, absortos en emitir telebasura, parecen hacerles caso y todo el mundo los toma por unos auténticos chiflados. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los encargados de avisar a la población del peligro que se les viene encima. A ellos les acompañan Meryl Streep, Jonah Hill, Timotheé Chalamet y Ariana Grande. Si quieres leer nuestra crítica de la película, aquí te la dejamos.

13. El poder del perro

Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst ofrecen un tour de force interpretativo en este brutal y desgarrador western dirigido por Jane Campion, una de las directoras más prestigiosas de nuestro tiempo. Masculinidades rotas, identidades y una historia de celos y venganza a fuego lento construyen la historia de esta obra maestra que tiene todas las papeletas de convertirse en una de las multipremiadas por la Academia en los Óscar de 2022. La cinta está en Netflix desde el 1 de diciembre.

12. Being The Ricardos

Being the Ricardos | Official Teaser | Prime Video

Beind the Ricardos se centra en la historia real tras el éxito descomunal del programa I Love Lucy, la serie que popularizó las sitcom y las convirtió en un fenómeno de masas. Lucille Ball y su marido, Desi Arnaz, fueron los artífices de un éxito que rompió todos los records de audiencia, y en cuya piel se meten ahora Nicole Kidman y Javier Bardem bajo dirección de un sutil y ágil Aaron Sorkin, quien nunca decepciona con sus estupendos guiones. La tienes disponible en Amazon Prime Video.

11. The Sparks Brothers

Queen, Depeche Mode, The Red Hot Chilli Peppers, New Order o Morrissey son tan solo algunas de las bandas y artistas que han confesado su admiración, directa e indirecta, por la música de Sparks. This Town Ain't Big Enough for Us, When Do I Get To Sing 'My Way' o Music That You Can Dance To son algunos de esos temas que reconocerán como 'eternos' sus seguidores más fieles. Porque, a pesar de su gran influencia en la cultura popular, su estilo irredento e independiente nunca les permitió tener el reconocimiento internacional que merecían. De ahí que muchos aún no sepan quiénes son. La sinopsis oficial de The Sparks Brothers, documental cuya dirección recae en manos de Edgar Wright (Última noche en el Soho; Baby Driver), reza lo siguiente: "¿Cómo puede tener éxito un grupo de rock, ser infravalorado, influyente y vergonzosamente ignorado a la vez? Una odisea musical a través de cinco extrañas y maravillosas décadas con los hermanos Ron y Russell Mael, en honor al impresionante legado de Sparks, el grupo favorito de tus grupos favoritos".

10. Fue la mano de Dios

El título es un inteligente juego de palabras entre 'la mano de Dios', que hace referencia al gol que metió Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra en el 86, y la suerte que tuvo el director Paolo Sorrentino de salvar la vida gracias al azar, o bien como si se tratara de una intervención orquestada por una mano divina. Sorrentino siempre dice que sin Maradona él no sería cineasta, quizás no tanto por la admiración que le profesa sino porque, literalmente, le salvó la vida. La tragedia familiar de su vida hizo que él quisiera dedicarse en cuerpo y el alma al cine para soltar todo lo que llevaba dentro. Era la única forma de expresarse que tenía un joven hermético y algo tímido (lee nuestro análisis completo aquí).

9. West Side Story

West Side Story de Steven Spielberg | Nuevo Tráiler Oficial | HD

Recordaba Rachel Zegler en esta entrevista que por las arterias de West Side Story corrían los fantasmas trágicos de Romeo y Julieta. Steven Spielberg apuesta por reinterpretar el clásico que escribió para las tablas Arthur Laurents en vez de inspirarse en el musical de Norman Jewison y Jerome Robbins, por lo que describe con tono sombrío, que tiene más del fatalismo de Eurípides que del brilli brilli de La La Land o de la soñadora En un barrio de Nueva York, el ambiente asfixiante de la Manahattan de mediados de siglo. Es, cuanto menos, un musical atípico.

Cierto que Spielberg toma prestados (imposible no hacerlo) algunos elementos temáticos y narrativos de la película de 1961, y hasta incluye 60 años después a la veterana Rita Moreno, estrella de la versión de Robins y Jewison, en claro homenaje a su predecesora, pero su visión hinca el diente en el libreto que Laurents preparó para Broadway. Por eso el estilo es mucho más fresco y original, especialmente en la sobriedad de su mensaje y en el retrato casi explícito de una violencia incómoda que a veces roza lo salvaje. Puedes leer nuestra crítica completa aquí, y si prefieres saber qué tiene que decir su actriz protagonista, Rachel Zegler, sobre West Side Story, te recomendamos esta entrevista.

8. 7 prisioneros

El cineasta brasileño Alexandre Moratto dirige esta brutal película sobre el tráfico ilegal de personas en Brasil. La cinta se centra en la vida de cuatro jóvenes de campo que son contratados para ir a trabajar a una chatatarrería en Sao Paulo. Pero al llegar a ese lugar se dan cuenta de que es una mafia quien les ha "contratado" y ahora los tiene encerrados, habiéndoles quitado los papeles y el dinero. El director plantea un dilema ético y moral estremecedor: ¿Te unirías a tus verdugos para sobrevivir y salir adelante o te dejarías aplastar para mantenerte firme en tus principios? La película, que está protagonizada por Rodrigo Santoro (Perdidos) y Christian Malheiros (Sócrates) está disponible en el catálogo oficial de Netflix.

7. El escuadrón suicida

El Escuadrón Suicida - Trailer Oficial

Quienes hayan visto aquella aberración llamada Escuadrión Suicida (2016) pueden respirar tranquilos. James Gunn, gracias a Dios, no es David Ayer: el director de Guardianes de la Galaxia tiene estilo, sentido del humor y sabe coger una cámara y transmitirnos algo que no sea ruido. El ritmo endiablado de su El Escuadrón Suicida, que es secuela y a la vez un reinicio de esta franquicia de la Task Force-X, y su humor negro, negrísimo, que recoge ese espíritu destructivo de The Boys y lo embalsama con el heroísmo de Los Vengadores, hacen de la cinta de Gunn una auténtica mina de oro.

Si tuviésemos que definir El Escuadrón Suicida con una sola palabra sería salvaje. La película es brutal y sangrienta. Quizás es la cinta más gore firmada por un estudio de la talla de Warner Bros. James Gunn construye un universo propio, radicalmente anárquico sin llegar ser caótico, solo apto para adultos y que a veces roza la autoparodia (solo a Gunn se le podría ocurrir meter como supervillano a una estrella de mar gigante). La libertad creativa que le ha dado el estudio le ha permitido hacer un cine de autor dentro de una gran superproducción, y por eso todo funciona de forma milimétrica. ¿Aún con dudas? Aquí tienes 7 razones para verla, una crítica de la película y una entrevista con Juan Diego Botto.

6. Spider-Man: No Way Home

SPIDER-MAN: NO WAY HOME. Tráiler Oficial HD en español. Solo en cines 17 de diciembre.

Allá por donde pasa, Spider-Man arrasa. No Way Home se ha convertido en uno de los éxitos estratosféricos de Marvel este 2021. Ha eclipsado por completo a Viuda Negra y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y ha superado cualquier otro estreno en cines en lo que va de pandemia. Ni siquiera Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig del universo 007, puede compararse con la explosiva recepción que ha tenido en cines Spider-Man: No Way Home.

Desde hacía tiempo todo auguraba que la nueva cinta del Spidey de Tom Holland iba a arrasar. Las teorías en torno a si Tobey Maguire y Andrew Garfield iban a aparecer (o no) en la película fueron sucedidas por el hype de ver a los villanos de las Spiderman de Sam Raimi y The Amazing Spider-Man desfilar, uno tras otro, en los tráilers y pósters oficiales de la película. La incertidumbre en torno a cómo encajaría todo este tornasol de personajes en el MCU –ya sabíamos que todo dependería del Doctor Extraño– ha sido uno de los principales reclamos para el público. ¿Por qué es la película del año?

5. El caballero verde

Dev Patel encabeza esta extravagante y surrealista cinta épica medieval sobre un caballero al que persigue una extraña maldición: tras cortar la cabeza de un hombre árbol en un combate a espada, un año después el decapitado deberá hacer exactamente lo mismo con él. ¿Será capaz este caballero medieval, heredero al trono, de cumplir su palabra y aceptar el reto? Una revisión mitificada de la historia del rey Arturo y Camelot. Está en Amazon Prime Video.

4. Encanto

Encanto | Tráiler Oficial | HD

Encanto es ilusión, magia, arte y entretenimiento; también es un chute de nostalgia para aquellos adultos que deseamos volver a explorar al niño que hay en nuestro interior. Es una película que va directa a nuestro alma: desgrana capa a capa el día a día de una familia que vive en un lugar mágico llamado Encanto y conecta con nuestro corazón al presentarnos a una joven adolescente, Maribel Madrigal, que se siente diferente por el mero hecho de ser el único miembro de su linaje que no tiene los típicos superpoderes que su tierrita les ha otorgado a los demás. Es una rara avis, una oveja negra, y eso nos hace sus cómplices, pues despierta nuestra compasión hacia aquellos que, como nosotros en algún momento de la vida, nos sentimos distintos e incomprendidos. Aquí te damos 7 razones para verla cuanto antes.

3. El buen patrón

El Buen Patrón - Tráiler

Sobre El buen patrón oscila el recuerdo de Berlanga y Azcona, solo que la intencionalidad crítica de Fernando León de Aranoa consigue que la película no sea únicamente una sátira con tintes panfletarios, sino que adquiera un poso de seriedad intelectual que trascienda su tono aparentemente liviano. Bajo el tamiz de la comedia negra se esconde una historia perversa que retrata la actitud paternalista de ciertos empresarios muy españoles y mucho españoles que, por el mero hecho de ser empleadores, se sienten en la legitmidad ética y moral de opinar e influir sobre la vida de sus trabajadores. La crítica completa de la película la tienes aquí.

2. Malcolm & Marie

Zendaya y Sam Levinson adoran tanto a Rosalía que pusieron su canción “400 veces” en el set de rodaje

Sam Levinson, creador de Euphoria e hijo del prestigioso cineasta Barry Levinson (Sleepers; La cortina de humo; Rain Man), ha creado una tragicomedia muy humana y desconcertante, como la vida misma. No sabemos si esos dos personajes –maravillosamente interpretados por John David Washginton y Zendaya– ocultan un trauma como el de Elizabeth Taylor y Richard Burton en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, si solamente están juntos por inercia, como ocurría con Monica Vitti y Gabrielle Ferzetti en La Aventura de Antonioni, o si bien solo necesitan canalizar lo 'no dicho' y sortear los muros y barreras para expresar el dolor acumulado y desahogarse. La rutina, la fama o el éxito (o las tres combinadas, un cocktail a veces explosivo) acaban erigiendo un muro de incomunicación, y hay que ser muy hábil y amarse mucho y muy bien para derribarlo. La tarea de Malcolm y Marie es recorrer ese camino y ver qué hay al final. ¿Reconciliación o ruptura? Te ofrecemos leer esta crítica completa y una estupenda entrevista con Sam Levinson y Zendaya.

1. Dune

Dune | Tráiler Oficial

Dune es un auténtico festín audiovisual. La nueva película de Denis Villeneuve es una obra de arte que trasciende el género de la ciencia-ficción y nos traslada, como si se tratara de un viaje onírico, a ese universo imposible en el que el planeta Arrakis y la familia Atreides deben luchar contra una serie de contrapoderes que quieren acabar con su estirpe.

Tal y como os contábamos en esta crítica, Villeneuve se ha ganado por méritos propios ser considerado uno de los pocos cineastas capaces de entender y expandir la hard sci-fi. Dune es un ejemplo más de cómo el realizador tiene la habilidad de convertir historias imposibles o malditas en auténticas piezas de orfebrería visual. La novela de Frank Herbert era una de esas historias inadaptables para las que Hollywood parecía no estar nunca preparada. La complejidad de sus escenarios, el vasto imaginario del autor y los requisitos técnicos, inalcanzables en la época en la que David Lynch y Alejandro Jodorowsky trataron de adaptarla, siempre han envuelto Dune en un halo de maldición.

El cineasta, sin embargo, ha salido airoso en su traslación de la historia de Frank Herbert protagonizada por Timotheé Chalamet y Zendaya, en parte porque ha dividido la historia en dos partes –condensar la monumental novela en una sola película era imposible– y en parte porque ha sabido conjugar lo audiovisual con lo narrativo, tomándose muy en serio la historia de la caída de la familia Atreides y la conquista del planeta Arrakis, construyendo un universo odiseico y monumental que reimagina el libro sin renegar de su historia. El resultado es una obra deslumbrante en su apartado visual, un auténtico tableaux vivant, y entretenidísima como película de acción. Aquí os damos 7 razones para ver la películal del año y, de complemento, os invitamos a leer esta crítica.